WM-Debüt von kurzer Dauer

Auf hoher Ebene musste Ringerin Naemi Leistner aus Drebach früh die Segel streichen. Eine andere Erzgebirgerin durfte zumindest einmal jubeln.

Ringerin Naemi Leistner ist bei der U-20-Weltmeisterschaft in Jordanien früh gescheitert. Die 18-jährige Drebacherin, die für den RV Thalheim auf die Matte geht, unterlag in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm im ersten Kampf der Russin Tatiana Ileva, die in Amman, der Hauptstadt des Königreichs, unter neutraler Flagge antrat.