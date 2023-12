Wölfe legen gegen Luchse Fehlstart auf das Eis

Eishockey, Regionalliga:Schönheide gewinnt gegen Lauterbach noch mit 6:3

Zu Beginn hat der Schönheider Motor noch mächtig gestottert. Im Heimspiel der Eishockey-Regionalliga gegen die Luchse aus Lauterbach taten sich die Wölfe am Sonnabend zunächst ziemlich schwer und legten einen Fehlstart nach Maß aufs Eis. Denn die Gäste aus Hessen waren es, die im ersten Drittel mit 2:0 in Führung gingen. Am...