Wölfe peilen Revanche an

Nach dem erfolgreichen Beutezug in der Hauptstadt wollen die Schönheider Wölfe am Samstag nachlegen. Um 17 Uhr empfangen die Erzgebirger die Eisbären Juniors Berlin im heimischen Wolfsbau. Es ist das zweite Aufeinandertreffen zwischen beiden Mannschaften in dieser Saison, und das Team von Coach Sven Schröder hat noch eine...