Wölfe wollen Adler rupfen

Die Schönheider Eishockey-Wölfe empfangen in der Regionalliga an diesem Samstag einen weiteren Neuling. Gegen den SCC Adler Berlin befinden sich die Erzgebirger ab 17 Uhr klar in der Favoritenrolle - der Aufsteiger aus der Landesliga Berlin hat ein Stockwerk höher bislang ordentlich Lehrgeld zahlen müssen, verlor unter anderem...