Zahl der Absteiger von vielen Faktoren abhängig

Fußball: Landesklasse-Reform bringt Erzgebirgsteams in Nöte - Folgen bis in die unterste Spielklasse

Für Spannung in der Rückrunde wird nicht nur der Abstiegskampf in den Fußballligen auf Kreisebene sorgen. Sicherlich werden auch einige Teams regelmäßig einen Blick auf die Landesklasse werfen. Denn von der Zahl der dortigen Absteiger aus dem Erzgebirge hängt auch die Zahl der Teams ab, die in den Ligen darunter in den sauren...