Zehntel machen den Unterschied

Das Spitzenquartett der 19. Rallye Grünhain hat sich keine Sekunde geschenkt. Zwei Erzgebirger mischten munter mit. Und den Gastgebern gelang auswärts ein rundum gelungenes "Heimspiel".

Der Blick auf den Wetterbericht hat es Sepp Wiegand erahnen lassen. "Die Titelverteidigung wird schwer, wenn es nicht regnet und ich dadurch mein fahrerisches Können voll ausspielen kann", sagte er am Freitagabend und sollte Recht behalten. Zwar blieb ihm bei der 19. Rallye Grünhain am Sonnabend der dritte Sieg in Folge verwehrt,...