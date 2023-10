Zschopauer wahren in Jena ihre weiße Weste

Volleyball, Regionalliga: VC setzt sich bei Drittliga- Reserve mit 3:1 durch

Gegen Ende des zweiten Satzes fühlte sich Rico Fritzsch an die ersten beiden Saisonspiele erinnert. Nach einer klaren Führung schienen die Zschopauer Regionalliga-Volleyballer wieder den Faden zu verlieren. Tatsächlich ging beim 1. VSV Jena II am Samstagabend dann auch ein Satz an den Gegner. Anders als bei den knappen 3:2-Siegen...