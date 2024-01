Zschopaus Volleyballer bleiben dem Regionalliga-Spitzenreiter auf den Fersen

Eine Woche vor dem Duell beim Tabellenersten in Dresden haben die VC-Männer einen wichtigen Sieg gefeiert. Dabei ging es spannender zu als erwartet, denn der Gast trat anders auf als im Hinspiel.

So mancher der knapp 160 Zuschauer dürfte sich am Samstagabend wieder wie in der Dritten Liga gefühlt haben. Zschopaus Volleyballer lieferten sich einen harten Schlagabtausch mit Routiniers wie Jeffrey Bierwirth, der schon vor einigen Jahren mit dem 1. VSV Jena seine Visitenkarte im Erzgebirge abgegeben hatte. Allerdings stand der 46-Jährige...