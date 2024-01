Zschorlauer knacken den Bahnrekord

Die jungen Keglerinnen der U-14-Spielgemeinschaft Bernsbach II/Stollberg haben in der Bezirksliga in Mittweida zum Jahresbeginn einen ungefährdeten 1531:1249-Erfolg eingefahren. Beste Solistin war Katharina Schulze mit tollen 526 Kegeln. Damit übernahmen die Mädchen wieder die Tabellenführung von den Bernsbacher Jungs, die an...