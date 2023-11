Zum fünften Mal in Folge auswärts

Die Tischtennisspieler des TTSV Handwerk Tannenberg bestreiten am Samstag ihr fünftes Auswärtsspiel in Folge. Sie gastieren in der Tischtennis-Bezirksliga ab 15 Uhr beim TTC Hohenstein/Ernstthal V. Die Sachsenring-Akteure sind bisher ohne Sieg geblieben, können lediglich ein zu Hause erkämpftes Remis aufweisen. Die Tannenberger...