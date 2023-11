Zwei Teams vertreten Altkreis im Regionalfinale

Schulsport: Volleyballer aus Zschopau und Marienberg lösen Tickets mit Siegen im Erzgebirgsfinale

In Oederan treten die Volleyballer des Zschopauer Gymnasiums diesen Donnerstag zum Regionalfinale des Schulwettbewerbs "Jugend trainiert für Olympia" an. Ausschlaggebend dafür war ihr starker Auftritt beim Erzgebirgsfinale in Stollberg, wo sich die Zschopauer den Sieg in der Wettkampfklasse III (7./8. Klasse) sicherten. Gegen die...