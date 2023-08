Zwönitzer Pilot zahlt in Belleben Lehrgeld

Auf teils nassem Asphalt hat Luca Nobis vom 1. Auer Motorsportclub beim vierten Lauf im Kampf um den Ostdeutschen ADAC-Kart-Cup Lehrgeld bezahlt. Noch Anfang Juli hatte der Zwönitzer in Mülsen zwei Siege gefeiert. In Belleben in Sachsen-Anhalt jedoch lief es für den Starter vom Team "Maranello Friends" in der Klasse Rotax-Junior...