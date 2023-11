Zwönitzer Sachsenligahandballer warten weiter auf Zählbares

Auch im neunten Anlauf in dieser Saison sind die Erzgebirger leer ausgegangen. Der Trainer sah beim 25:28 in Görlitz aber trotzdem einen Schritt nach vorn.

Alles beim Alten in der Handball-Sachsenliga: Auch im neunten Anlauf ist es den Spielern des Zwönitzer HSV nicht gelungen, die ersten Zähler auf ihr Konto zu packen. Beim Fünften Koweg Görlitz unterlagen die Erzgebirger am Sonntagabend mit 25:28. Der Rückstand auf den Tabellenvorletzten Concordia Delitzsch II, der 28:33 in Cunewalde verlor,...