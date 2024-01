1. VVF gegen SSV 91: Spitzenreiter behält die Ruhe und baut Vorsprung aus

Die Bezirksliga-Volleyballerinnen des 1. VV Freiberg haben im Lokalderby gegen den SSV 91 Brand-Erbisdorf erneut den Kürzeren gezogen. Anschließend überraschten sie aber den Tabellenzweiten.

Die Spiele zwischen den Damen des 1. VV Freiberg und des SSV Brand-Erbisdorf in der Volleyball-Bezirksliga bergen immer eine besondere Brisanz und Spannung. Im Hinspiel behielten die Brander Damen in einem wahren Krimi 3:2 die Oberhand, und sie konnten auch diesmal jubeln: 3:1 (25:18, 24:26, 25:17, 26:24) setzte sich der Spitzenreiter auch in...