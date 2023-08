Absteiger startet beim Aufsteiger furios - und hat am Ende Glück

Der SV Lichtenberg hat am 1. Spieltag der Fußball-Mittelsachsenliga beim TSV Falkenau 3:1 gewonnen. Der Neuling zog sich jedoch achtbar aus der Affäre.

Der Spielplan der Fußball-Mittelsachsenliga hatte es so vorgesehen, dass gleich am 1. Spieltag der neuen Saison zwei sportliche Welten aufeinandertrafen. Denn Aufsteiger TSV Falkenau empfing den SV Lichtenberg, der in der Vorsaison noch eine Etage höher in der Landesklasse gekickt hatte. Am Ende sahen die knapp 100 Zuschauer einen...