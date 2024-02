Acht Titelkandidaten in Hainichen

Kegeln: Aktive tragen Einzelmeisterschaften auf drei verschiedenen Bahnen aus

Beim Keglerverband Mittweida werden am Sonntag die Einzelmeister für das Jahr 2024 gesucht. In Hainichen gehen dabei die Männer auf die Bahnen. Einen Favoriten gibt es dort nicht wirklich, denn nach der Vorrunde liegen zwischen Platz 1 (525) und Platz 8 (509) nur 16 Kegel. Auch die Frauen werden in Hainichen den Titel ausspielen.