Alte Tradition neu belebt

Der Siebenlehner SV hat das Jubiläum "100 Jahre Handball" gefeiert. Gäste kamen sogar aus der Hauptstadt Berlin.

Für die jüngere Fraktion unter den Zuschauern ist es ein eindrucksvolles Bild gewesen. Denn in Siebenlehn wurde am vergangenen Freitag auf dem großen Rasenplatz auf Fußballtore Handball gespielt. Was für manche gewöhnungsbedürftig war, hat im Ort große Tradition. Denn vor 74 Jahren wurde Siebenlehn Meister im...