Altmittweidaer holt Torjägerkanone

Nach der vorzeitig gesicherten Meisterschaft in der Vorwoche hat es für die Fußballer des SC Altmittweida am Sonntag wieder Grund zum Feiern gegeben. Der neue Titelträger und Aufsteiger in die Landesklasse gewann bei Motor Rochlitz mit 6:0 (4:0). Drei Tore erzielte Tobias Grau, der damit auch die Torjägerkanone bekommt (29...