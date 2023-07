An der Rollerstrecke geht es rund

Der SV Großwaltersdorf feiert am Wochenende an der Skirollerstrecke sein 70-jähriges Bestehen. Gestartet wird am Sonnabend, 9.30 Uhr, mit einem Tischtennisturnier. Ab 11Uhr stehen die jüngsten Gäste beim Basteln und Kinderschminken im Mittelpunkt, 13 Uhr beginnt das Familiensportfest. "Am Nachmittag finden verschiedene Stationswettkämpfe für...