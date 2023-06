Arnsdorfer Brüder mit gutem Auftakt

Kevin und Leon Orgis sind überraschend gut in ihre neue Rennserie gestartet. Bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft (IDM) in Oschersleben wurde Kevin Orgis gleich in seinem ersten Rennen Zweiter in der Klasse Superstock 1000. Im zweiten Rennen folgte ein 5. Platz. "Das war ein toller Einstand und wir sind alle glücklich...