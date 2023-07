Arnsdorfer sendet dickes Zeichen an Konkurrenz

Bereits bei der zweiten Motorrad-Veranstaltung in seiner neuen Klasse Pro Superstock 1000 hat Kevin Orgis den ersten Sieg gefeiert. Der junge Arnsdorfer gewann das erste Rennen im tschechischen Most in souveräner Manier. Tags darauf legte der 23-Jährige nach und verließ Nordböhmen als strahlender Doppelsieger sowie neuer...