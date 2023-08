Barkas braust weiter

Die Fußballer von Barkas Frankenberg bleiben in der Mittelsachsenliga nach dem 3:1 (2:1)-Sieg beim TSV Langhennersdorf Tabellenführer. Trotz Überzahl wurde es aber noch einmal eng.

Auch nach dem 2.Spieltag in der Fußball-Mittelsachsenliga grüßt Barkas Frankenberg von der Tabellenspitze. In einer über weite Strecken zerfahrenen Partie behielten die Frankenberger am Sonntag beim TSV Langhennersdorf mit 3:1 (2:1) die Oberhand.