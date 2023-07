Barkas geht beim Ticketverkauf neue Wege

Für seine Heimspiele in der Fußball-Mittelsachsenliga der Saison 2023/24 startet der SV Barkas Frankenberg ein Pilotprojekt. Der Verein bietet erstmals Dauerkarten an. Für 3 Euro konnten die Besucher in den vergangenen Jahren die Spiele des SV Barkas sehen. Zur neuen Saison musste der Verein die Eintrittspreise erhöhen....