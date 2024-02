Barkas-Nachwuchs früh gestoppt

Fußball: Frankenberger D-Jugend unterliegt 1:5 - Germanias C-Jugend siegt 1:0

Die B-Jugend-Fußballer von Barkas Frankenberg haben ihr Nachholspiel in der Landesklasse-Mitte bei Fortuna Langenau klar mit 1:5 verloren. Langenau gewann verdient, die Gastgeber waren auf dem Kunstrasen in Brand-Erbisdorf über die gesamte Spielzeit das griffigere Team. Bereits zur Pause führte Fortuna mit 3:0 und ließ auch in...