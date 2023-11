Beim TSV Flöha wird weiter an der Trainerfrage gearbeitet

Die Flöhaer Kicker möchten in der Fußball-Landesklasse West bei Merkur Oelsnitz an ihre jüngste Leistung anknüpfen. Zudem könnte es am Sonntag auch schon ein neues Gesicht auf der Bank geben.

Tom Göckeritz und Kai Eckardt haben nach der Trennung von Christian Schulze beim TSV Flöha derzeit gemeinsam die Trainerrolle übernommen. „Das Training in der Woche leite ich. Wenn ich nicht kann, übernimmt das Kai", erklärt Göckeritz. Beide müssen aktuell aber auch auf dem Spielfeld in die Bresche springen. So kam Kai Eckardt nach...