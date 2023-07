Bergstädter reisen zu Mountain Tigers

Bis in den Harz führt am Sonntag die Fahrt für die American Footballer der Freiberg Phantoms. Die Mittelsachsen reisen zu ihrem siebten Oberliga-Spiel zu den Wernigerode Mountain Tigers, die mit 2:10 Punkten als Siebte einen Rang vor dem bislang sieglosen Schlusslicht aus Freiberg liegen. Die Phantoms brauchen in dem Kellerduell...