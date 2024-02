BSC Freiberg: "Geile Pfeile" in der Gartenanlage

Der vor allem durch seine Kicker bekannte BSC Freiberg hat eine neue Abteilung - Dart. Das dazugehörige Team hat sich ambitionierte Ziele gesetzt und ist sogar Spitzenreiter in der Sachsenliga.

Bei der Dart-WM 2023 in London hatte Gabriel Clemens Historisches geschafft. Als erster Deutscher zog der heute 40-Jährige in ein Halbfinale ein. 2024 folgte die nächste Premiere: Gleich fünf deutsche Dartspieler gingen bei der jüngsten Weltmeisterschaft im Londoner "Alexandra Palace" an den Start. Trotz des frühen Ausscheidens sprechen auch...