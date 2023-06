BSC-Kicker wollen am Sonntag Stahl knacken

In der Fußball-Landesklasse steht am Sonntag der letzte Spieltag der Saison an. Auch wenn es um nicht mehr viel geht, haben sich die Freiberger einiges vorgenommen - vor allem ein junger Neuzugang, der sich zum Leistungsträger gemausert hat.

An den 3. Dezember kann sich Lukas Erler noch ziemlich gut erinnern. "Ich denke, das war eines unserer besten Spiele dieser Saison", blickt der Mittelfeldspieler des BSC Freiberg auf das letzte Hinrundenmatch dieser Landesklasse-Serie zurück. Erler hatte in der 3. Minute der Nachspielzeit den 2:2-Ausgleich bei Stahl Riesa erzielt und den... An den 3. Dezember kann sich Lukas Erler noch ziemlich gut erinnern. "Ich denke, das war eines unserer besten Spiele dieser Saison", blickt der Mittelfeldspieler des BSC Freiberg auf das letzte Hinrundenmatch dieser Landesklasse-Serie zurück. Erler hatte in der 3. Minute der Nachspielzeit den 2:2-Ausgleich bei Stahl Riesa erzielt und den...