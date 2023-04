BSC-Routinier: "Alles andere wäre Quatsch"

Maik Erler hat in seiner Karriere als Fußballer einiges erreicht. Mit den Männern des BSC Freiberg wurde der 39-Jährige zweimal Bezirksmeister, spielte zwei Jahre in der Landesliga und gehörte später viele Jahre zu den besten Akteuren in der Mittelsachsenliga. Eines hat der Torschützenkönig der Saison 2021/22 (16 Tore in 19 Partien)...