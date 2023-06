BSC schon im Sommerhoch

Kurz vor der anstehenden Sommerpause befinden sich die Landesklasse-Fußballer des BSC Freiberg in einem Leistungshoch. In der Vorwoche besiegten die Bergstädter im Derby Fortuna Langenau, nun wurde der Meißner SV mit 4:0 (1:0) in die Schranken gewiesen. "Meißen hat hatte über das ganze Spiel nur eine richtige Torchance. Am Ende des...