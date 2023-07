BSC startet mit zwei Kreisderbys in neue Saison

Die neue Saison in der Fußball-Landesklasse Mitte startet aus mittelsächsischer Sicht gleich durch. Am 1. Spieltag (20. August) erwartet Aufsteiger SC Altmittweida den BSC Freiberg, der die Vorsaison als Fünfter abgeschlossen hatte, zum ersten Kreisderby. Das geht aus dem Spielplan hervor, den der Sächsische Fußballverband am...