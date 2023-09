Chance aufs Triple

Hockey: Freiberger U-14-Team vor Finale gegen Erfurt

Das weibliche U-14-Team des Freiberger HTC steht am kommenden Wochenende vor dem wichtigsten Spiel der Feldhockey-Saison. Nach dem Gewinn des dramatischen Halbfinals gegen den ESV Dresden steigt am kommenden Samstag in Freiberg das Finale um die Mitteldeutsche Meisterschaft im Duell mit dem Vorrundensieger Erfurter HC. Die...