Daheim gegen Glauchau/Meerane: HSG-Handballer brechen nach der Pause komplett ein

Die Freiberger Oberliga-Handballer haben auch das vierte Heimspiel der Saison verloren. Beim 20:23 gegen Glauchau/Meerane ließen die Dachse in der 2. Halbzeit jeglichen Biss vermissen - vor allem aber die Treffsicherheit.

Ein Häuflein treuer HSG-Fans applaudierte nach dem Abpfiff trotzdem artig. Dabei hatten die Freiberger Oberliga-Handballer am Sonnabend gegen den HC Glauchau/Meerane die schwächste Leistung in dieser Saison geboten und nach einer 14:13-Pausenführung am Ende mit 20:23 verloren. Während die Gäste ihren verdienten Sieg feierten und "Derbysieger,...