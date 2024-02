Damen wollen sich Silber sichern

Die Hockey-Damen des Freiberger HTC stehen in der Mitteldeutschen Hallen-Oberliga kurz vor der Ziellinie. Doch in welcher Reihenfolge der Zieleinlauf stattfindet, ist noch offen. Die Freibergerinnen empfangen am 10. und letzten Spieltag am Sonntag als Tabellenzweite (20 Punkte) den drittplatzierten Cöthener HC (18) in der...