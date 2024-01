Das Sportjahr 2024 in Mittelsachsen: Ein großes Jubiläum und viel Bewährtes

Das Sportjahr 2024 hält in Mittelsachsen einige neue Veranstaltungen bereit. Vor allem im Mittweidaer Stadion wird in den kommenden Monaten viel los sein – auch, weil ein Verein dort groß feiert.

Im überregionalen Sport sind im Jahr 2024 vor allem die Großereignisse wie die Olympischen Sommerspiele in Paris sowie die Fußball- und Handball-Europameisterschaften in Deutschland im Fokus. Doch auch in Mittelsachsen stehen in diesem Jahr wieder einige Höhepunkte auf dem Programm. Dabei gibt es einige neue Projekte, doch auch bewährte...