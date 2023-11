„Ein mentaler Zusammenbruch“: SC Altmittweida gibt in Hartmannsdorf eine 3:0-Führung binnen 22 Minuten aus der Hand

Die Landesklasse-Kicker des SCA unterliegen im Osterzgebirge mit 3:4. Dabei gelang einem Akteur ein Dreierpack.

In den vergangenen Partien hatte Sebastian Groh, der Trainer des SC Altmittweida, immer bemängelt, dass seine Mannschaft auch einmal das 1:0 erzielen müsse, um in der Landesklasse Mitte punkten zu können. Nun ja, dies haben die SCA-Kicker am Samstag im Auswärtsspiel bei Empor Hartmannsdorf geschafft. Die Mittelsachsen führten sogar mit 3:0...