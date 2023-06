Ein Unentschieden reicht zum Aufstieg

Wenn alles nach Plan läuft, soll auf dem Werner-Elsel-Sportplatz in Wechselburg am Samstagabend groß gefeiert werden. Denn zuvor können die örtlichen Fußballer gleich zwei Erfolge erreichen. Die Kicker des SSV Königshain-Wiederau - im Team spielen auch viele Wechselburger Fußballer - gastiert in der Mittelsachsenklasse bereits am...