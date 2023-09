Erster Sieg nach dem Aufstieg

Die C-Junioren-Fußballer des SV Germania Mittweida haben in der Landesklasse ihren ersten Erfolg nach dem Aufstieg gefeiert. Das Team, in dem auch einige Mädchen mitspielen, bezwang den JFV Elster-Röder mit 4:1 (3:1). Den Grundstein dafür legte das Team in der ersten Halbzeit. Sharon Eulitz, Gianluca Johst und Josh Brückner...