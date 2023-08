Ex-Profis zu Gast bei Brander Kickern

Einen Leckerbissen für Fußballfreunde bietet der FSV Motor Brand-Erbisdorf am Freitag an. 18 Uhr gastiert mit der "Traditionsmannschaft Ost" ein Team ehemaliger Bundesliga-Profis auf dem Sportplatz an der Dammstraße. Für das Match gegen eine Mannschaft aus aktiven und ehemaligen Spielern haben sich unter anderem Tomislav Piplica...