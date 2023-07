Fairplay-Soccer-Tour: Rochlitzer Fußballer führt Talente der Mittweidaer Fichteschule zur Bronzemedaille

Reif für die Insel ist ein Quartett der Mittweidaer Fichteschule gewesen. Die jungen Fußballer der Bildungseinrichtung nahmen am Wochenende beim Bundesfinale der Sparkassen-Fairplay-Soccer-Tour in Prora auf Rügen teil - und kamen nicht mit leeren Händen nach Hause. Die Jungs sicherten in der Altersklasse 11-13 die Bronzemedaille unter 48 Teams...