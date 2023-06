Falkenauer zurück in Mittelsachsenliga

In der Staffel 2 der Fußball-Mittelsachsenklasse ist am Sonntag eine Entscheidung gefallen. Die Kicker des TSV Falkenau sicherten sich durch einen 4:2-Erfolg bei der SpG Lichtenberg II/Burkersdorf den Staffelsieg und kehren nach einigen Jahren zurück in die Mittelsachsenliga. Dabei lagen die TSV-Kicker zwischenzeitlich sogar in...