FHTC: Keine Punkte im Reisegepäck

Hockey: Damen verlieren 3:4, Herren klar mit 2:6

Für die Aktiven des Freiberger Hockey- und Tennisclubs hat es am Wochenende auswärts nichts zu holen gegeben. Die Damen des FHTC kassierten am 3. Spieltag der Mitteldeutschen Hallen-Oberliga beim 3:4 in Machern die erste Niederlage, und auch die Herren standen bei Post Chemnitz auf verlorenem Posten (2:6).