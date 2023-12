Flöhaer Endurist feiert gelungene Premiere auf der EM-Bühne

René Dietrich ist ein echter Allrounder in Sachen Geländesport. Vom klassischen Enduro kam der Mittelsachse zum Hard-Enduro und stand nun auch beim Super-Enduro seinen Mann – wie jüngst in Polen.

René Dietrich hat sich in diesem Jahr selbst ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk bereitet. Der Enduro-Pilot aus Flöha war kürzlich beim zweiten Lauf der Super-Enduro-WM 2023/2024 im polnischen Krakau dabei, in dessen Rahmen auch der Europacup in dieser Disziplin auf dem Programm stand. Dort feierte der 41-jährige ein überaus gelungenes...