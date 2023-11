Flöhaer Kicker zuhause mit Köpfchen

Der TSV Flöha hat in der Landesklasse West den SV Auerhammer mit 6:1 besiegt. Damit steht das Team wieder über dem "Strich".

Gut gebrüllt, Löwe: Christian Schulze, der gesperrte Trainer des TSV Flöha, hat sein Team in der Fußball-Landesklasse gegen den SV Auerhammer wie angekündigt lautstark unterstützt. "Ich habe die Jungs natürlich 90 Minuten lang angefeuert", so Schulze, der auch am Montag noch heiser klang. Nach seiner Roten Karte gegen Meerane durfte der...