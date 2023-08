Flöhaer mit einem Start nach Maß

Fußball-Landesklasse: TSV siegt bei Ifa 2:1

Die Flöhaer Fußballer, die der vergangene Jahr Saison noch in der Landesklasse Mitte spielten und dort die Klasse glücklich gehalten hatten, legten in der neuen Staffel West einen Auftakt nach Maß hin: Im ersten Spiel beim TSV Ifa Chemnitz feierte der TSV Flöha am Sonntag einen 2:1 (1:1)-Auswärtssieg.