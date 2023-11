Flöhaer Turnerinnen holen Silber bei Bezirksmeisterschaft

Talente des TSV mit nahezu fehlerfreien Übungen an den Geräten

Drei Mannschaften hatte der TSV Flöha bei den Bezirksmeisterschaften im Geräteturnen ins Rennen geschickt, eine staubte Edelmetall ab. In der Pflicht der Altersklasse 10/11 hatten sich Isabella Uhlig, Laura Hötzel, Maja Wagner, Hannah Börner und Lilly Jolien Hartmann im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesteigert und turnten in Frankenberg an...