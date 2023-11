Flöhas Fußballchef: Chancen stehen bei 10 Prozent

Der TSV Flöha muss in der Fußball-Landesklasse West beim Heimspiel gegen den SVBlau-Gelb Mülsen mit der zweiten Spielabsage in Folge rechnen.

Der überraschende Wintereinbruch hatte in der Fußball-Landesklasse bereits am vergangenen Spieltag für einige Spielausfälle gesorgt – und auch am kommenden Wochenende stehen viele Partien auf der Kippe. Schneeräumung ist eine Möglichkeit, hängt aber nicht zuletzt von den Möglichkeiten und Beschaffenheiten vor Ort ab. Zudem wird Schnee,...