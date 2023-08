Fortschritt bietet Verbandsligist die Stirn

Handball: Mittweidaer verlieren Testspiel knapp mit 23:24

Bevor die Bezirksliga-Handballer des TSV Fortschritt Mittweida am kommenden Wochenende zum ersten Pflichtspiel im Pokal antreten, absolvierten sie am Freitag noch einen Test gegen Union Chemnitz. Dabei hatte der Verbandsligist, der in der vergangenen Saison noch unter dem Namen HSG Rottluff/Lok Chemnitz unterwegs war, am Ende Mühe,...