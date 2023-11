Fortschritt im Vogtland gefordert

Die Handballmannschaften der Region sind am Wochenende zum großen Teil in auswärtigen Hallen aktiv. Die Bezirksligamänner des TSV Fortschritt Mittweida (9. Platz/4:6 Punkte) haben beim VfB Lengenfeld (8./4:6) die Möglichkeit, aus eigener Kraft mindestens einen Platz zu klettern. Mit einem Sieg im Vogtland ziehen sie an den...