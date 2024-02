Fortuna gegen BSC: Abrissarbeiter empfangen Torfabrikanten

Kellerkind Fortuna Langenau bittet in der Fußball-Landesklasse das Spitzenteam BSC Freiberg zum heißen Derby-Tanz. Dabei setzt die Heimelf im Vorfeld auf besondere Maßnahmen.

In der Fußball-Landesklasse Mitte kommt es am Sonntag zwischen Fortuna Langenau (15.) und dem BSC Freiberg (3.) zu einem ganz besonderen Derby, zu einem Derby der Gegensätze: Aktuell trennen die beiden mittelsächsischen Rivalen, deren Plätze nur 10 Kilometer voneinander entfernt liegen, in der Tabelle satte 29 Punkte. Während der selbst...